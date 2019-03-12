خاص| برلماني: ملفات الفساد معروفة.. هذه الجهة تملكها جميعاً

2019/03/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، ملفات الفساد معروفة للجميع، فيما كشف عن الجهة التي تملك هذه الملفات.

وقال الشمري، في حديث لـ"الاتجاه برس"، ان "ملفات الفساد معروفة وموجودة وهي لدى هيأة النزاهة، والهيأة أكدت أكثر من مرة لديها الكثير من الملفات”، مبينا انه “يجب عرض ومناقشة هذه الملفات داخل الهيئة ودراستها واصدار حكم بها، وعدم ابقاءها متروكة دون اي قرار بحقها".

وأضاف اننا "نرى ضرورة اشراك مجلس القضاء الاعلى، والادعاء العام، باثارة هذه الملفات، للغرض من حسمها بشكل سريع، وعدم ابقاءها مرمية في مكاتب هيأة النزاهة، دون اصدار اي قرار بحقها".

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