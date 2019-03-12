ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف قرى جنوب الحديدة وتستغل الهدنة لتعزيز صفوفها

2019/03/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية بالأسلحة الثقيلة عدة قرى ومناطق في مديريات التحيتا والدريهمي وحيس (جنوب محافظة الحديدة)، في إطار خرقها المتواصل لوقف إطلاق النار، حسب ما أفادت مصادر عسكرية في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء .

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