بالفیدیو| محتجون في إيران: يا لهذه الخيانة.. أين ذهبت العدالة؟

2019/03/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من منهوبي الأموال من قبل مؤسستي "كاسبين" التابعة للحرس الثوري ومؤسسة "البرز" أمام مبنى السلطة القضائية في إيران.​

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