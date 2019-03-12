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بالفیدیو| محتجون في إيران: يا لهذه الخيانة.. أين ذهبت العدالة؟
2019/03/12 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهر عدد من منهوبي الأموال من قبل مؤسستي "كاسبين" التابعة للحرس الثوري ومؤسسة "البرز" أمام مبنى السلطة القضائية في إيران.​

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