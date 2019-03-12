تقرير أمريكي: كتائب الحرس الثوري الإلكترونية وسيلة النظام الإيراني لملاحقة المعارضة

2019/03/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مركز بحوث أمريكي أن إيران تملك قدرات اختراق إلكترونية هائلة، لكنها تستغلها لحماية النظام وملاحقة المعارضة، وزعزعة الاستقرار في العالم.

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