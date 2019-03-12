القبض على مجرم هارب بعد تنفيذه عملية اغتيال في النجف الاشرف

2019/03/12 | 15:22

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، عن قيام خلية الصقور الاستخبارية من القاء القبض على مجرم هارب بعد تنفيذه عملية اغتيال بحق مواطنة في قضاء الكوفة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغدير"، أن "خلية الصقور الاستخبارية بعد جهد استخباري متواصل ومتابعة دقيقة تمكنت من القاء القبض على المجرم الهارب (م ص) الذي نفذ عملية اغتيال مع سبق الاصرار والترصد بحق مواطنة في قضاء الكوفة داخل مول الشارقة".وأكدت "حيث اقبل المجرم على رصد المواطنة المغدورة لحين دخولها المول ونفذ جريمته الشنعاء وبجهود ابطال خلية الصقور الاستخبارية تم القاء القبض عليه وفق المادة 406 ق.ع في كمين محكم في منطقة صحراوية على حدود محافظة النجف في مكان كان يتخذه منطلقا لتنفيذ جرائمه الارهابية وتم احالته الى القضاء لينال جزءه االعادل".انتهى...س ح

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