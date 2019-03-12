الحلبوسي يكرم عددا من أعضاء جمعية قصار القامة

2019/03/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان لمجلس النوناب،ـ ان "الحلبوسي استمع خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أوضاعهم ونشاطاتهم واحتياجاتهم، ووجَّه بتلبيتها بشكل عاجل.كما كرَّم رئيس مجلس النواب كلًّا من البطل جراح نصار وأحمد غني بدرع المجلس؛ تثمينًا لبطولاتهم وحصولهم على الأوسمة الذهبية في البطولة الكبرى التي أقيمت في الإمارات التي تأهلهم إلى أولمبيات اليابان في الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.انتهى ..م ف

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