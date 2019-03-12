وزير العمل يترأس اجتماعاً لهيئة الرأي ويوجه بعقد ورش عمل لدراسة القوانين التي هي في طور التعديل

2019/03/12 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اجتماعا لهيئة الرأي بحضور المفتش العام والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة وجرت مناقشة المواضيع المدرجة في

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