تحذير من خطوة لوزارة النقل

2019/03/12 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من مساعي وزارة النقل لدمج أهم ثلاث شركات عامة تابعة للوزارة.وقالت نصيف، في بيان صحفي، تحذر فيه “من سعي وزارة النقل لدمج أهم ثلاث شركات عامة تابعة للوزارة وصهرها في تشكيل واحد، مبينة ان هذا الاجراء ستترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة […]

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