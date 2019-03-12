مدرب سلة النفط: أخطاء إدارية حالت دون تسجيل لاعبين معتمدين

2019/03/12 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … كشف مدرب فريق النفط لكرة السلة، خالد يحيى، ان أخطاء إدارية حالت تسجيل لاعبين اثنين يعتمد عليهم الفريق كثيراً.وقال يحيى في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “فريق بيروشيمي الإيراني من الفرق الكبيرة على مستوى أسيا ويملك مجموعة من اللاعبين المحترفين والمحليين على مستوى كبير جدا وخبرة في البطولات الخارجية ووصل […]

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