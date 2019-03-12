اخلاء سبيل مدير عام صحة بابل

2019/03/12 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تتوقع ان يتمكن مجلس النواب من تشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من العراق؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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