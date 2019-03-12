الحكم 7 سنوات لمدان بابتزاز امرأة الكترونيا ومساومتها في النجف

2019/03/12 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… قضت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان أقدم على مساومة امرأة بمبلغ مالي لقاء حذف الصور الخاصة بها بعد أن بعثتها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية المدان الذي اعترف بمساومة امرأة بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار عراقي لقاء حذف الصور المرسلة له من قبلها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)”.

واضاف المركز أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 430/1 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات العراقي”.(النهاية)

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