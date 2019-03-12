بالارقام: الانفجار السكاني في العراق

2019/03/12 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد: دلال العگيليعلى الرغم من انخفاض معدل الانجاب في العراق من ستة أطفال للمرأة في سن الإنجاب الى أربعة أطفال، او اقل الا ان العراق من ضمن الدول الاعلى في معدل الانجاب، وبالرغم انتشار وسائل منع الحمل، وتفكير الأسر العراقية بتحسين نوعية الحياة وتعزيز أوضاعها لما له من تأثير على رفاهيتها وتنمية المجتمع وتطويره،إلا ان ذلك لم يساهم في الحد تماماً من ارتفاع من المعدلات العالية في الإنجاب.

يواجه العراق تحديات كبرى، وكذلك فانه يواجه ازمة سكن حادة ونقص في المياه العذبة وعدم كفاية الزراعة المحلية وغيرها ما تزال معدل الانجاب عالً وتنظيم الأوضاع الاقتصادية يستدعي تنظيم عملية الإنجاب والى مزيد من الدراسات لتنظيم الانجاب والسيطرة عليه رغم ان الاحصائيات تشير الى انخفاض نسبة النمو السكاني الا انه ما زال ضمن الاعلى عالميا.

إحصائية مثيرة عن سكان العراق

قال المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان "الاطفال في العراق من عمر "صفر إلى 14 سنة"، يشكلون الشريحة الأكبر بين بين الشرائح العمرية للسكان، اذ تجاوز عددهم الـ"15" مليون بـنحو "500" الف نسمة، وذلك وفقا للتقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام 2018.

وبين، ان طالفئة العمرية من صفر إلى 5 سنوات، تشكل العدد الاكبر اذ يبلغ عددهم "5" ملايين و"594" الف نسمة ، تليها الفئة من عمر "5-9 سنوات" اذ بلغ عددهم "5" ملايين و"200" الف، فيما شكلت الفئة العمرية من "10-14 سنة" الفئة الاقل بين الاطفال، اذ بلغ عددهم "4" ملايين و"600" الف نسمة.

وأضاف، ان شريحة الشباب من عمر "15-39 سنة" جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني، اذ بلغ عددهم "15" مليونا و"240" الف نسمة، وقد احتلت الشريحة العمرية من ط15-19" سنة المساحة الأكبر بعدد تجاوز الـ"4" ملايين بقليل، جاءت بعدها الفئة العمرية "20-24" سنة بعدد "3" ملايين و"530" الف نسمة، فيما تقاربت الفئات العمرية "25-29" بعدد مليونين و"840" الف نسمة والفئة العمرية من "30-34" سنة بعدد مليونين و"560" الف نسمة والفئة العمرية من "35-39" سنة بعدد مليونين و"250" الف نسمة.

وأشار الهنداوي إلى ان الفئات العمرية الداخلة بين "40" سنة إلى "59" سنة شكلت الحجم الثالث بين سكان العراق وفقا للتقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2018، اذ بلغ عددهم "5" ملايين و"650" الف نسمة ، تشكل الفئة العمرية من "40-44 سنة" العدد الاكبر اذ تجاوزت الـ"مليونين" بقليل ، تليها الفئة العمرية "45-49 سنة" بعدد "1" مليون و"520" الف نسمة ، ثم الفئة العمرية "55-59 سنة" بعدد تجاوز الـ"1" مليون بقليل، فيما كانت الفئة العمرية "50-54 سنة" هي الاقل بين هذه الكتلة السكانية، اذ بلغ عدد سكان هذه الفئة "992" الف نسمة.

نسبة المسنين

تحدث عبد الزهرة الهنداوي في بيان له عدد كبار السن وصل في عام ٢٠١٨ الى مليون و200 الف نسمة يشكلون مانسبته 3% متوقعا ان ترتفع النسبة الى 3.5% في سنة ٢٠٢٠ نتيجة تحسن الوضع الصحي للسكان وتستمر بالارتفاع لتصل الى 4.4% في سنة ٢٠٣٠ وبين، ان الخطط التنموية التي تضطلع الوزارة بوضعها تهدف الى ايجاد الوسائل المناسبة التي تدعم هؤلاء السكان وتمكينهم من العيش بأمان وكرامة لافتا الى ان نسبة السكان المسنين من الاناث بلغت 3.3%، فيما بلغت نسبة الذكور المسنين 2.9%”..

وتابع ان نسبة السكان المسنين في المناطق الحضرية "المدن" أعلى نسبياً من المناطق الريفية نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة في المدن، فقد بلغت نسبة المسنين في المناطق الحضرية 3.3% مقابل 2.5% في الريف مشيراً الى ان التقديرات السكانية اظهرت ان 73% من المسنين متزوجون، وهناك 23.5% منفصلون وأشار الهنداوي الى ان مانسبته 6.6% من كبار السن ممن تبلغ اعمارهم ٦٥ سنة فما فوق هم من ذوي الاعاقة من مجموع المعاقين في العراق، 16.4% منهم لايستطيعون اداء اعمالهم كليا و26% يعانون صعوبة كبيرة في اداء اعمالهم وهناك 27% يعانون بعض الصعوبة في أداء أعمالهم.

اذن ان مجموع السكان الكلي للعراق لعام 2018 تجاوز ال"38" مليون نسمة بقليل، يشكل الذكور العدد الاكبر "19" مليونا و"261" الف نسمة، فيما بلغ عدد الاناث "18" مليونا و"863" الفا وان "26" مليونا و"630" الف من السكان يعيشون في الحضر "المدن" يشكلون اكثر من "70%" من السكان، مقابل "11" مليونا و"500" الف نسمة يعيشون في الريف.

عددِ السكان حسْبَ المحافظات

ميسان 1,059,644 نسمة

واسط 1,360,000 نسمة

نينوى 3,500,000 نسمة

النجف 1,389,000 نسمة

كربلاء 1,220,300 نسمة

المثنى 775,900 نسمة

كركوك 1,515,600 نسمة

دهوك 1,218,700 نسمة

صلاح الدين 1,509,000 نسمة

السليمانية 1,937,000 نسمة

ذي قار 1,979,000 نسمة

ديالى 1,548,000 نسمة

القادسية 1,320,000 نسمة

البصرة 2,796,000 نسمة

بغداد 7,665,000 نسمة

بابل 1,931,700 نسمة

الأنبار 1,661,000 نسمة

أربيل 1,712,700 نسمة

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المصادر

الصباح الجديد

البديل العراقي

الشبكة العراقية

الغد

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