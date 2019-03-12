2019/03/12 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا تحالف "سائرون" المدعو من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر يوم الثلاثاء البرلمان الى توصية الحكومة الاتحادية بمفاتحة الجانب الكويتي من اجل صرف مستحقات مالية بذمتها لعسكريين عراقيين عملوا في وزارة دفاع ذلك البلد.

وقال النائب عن سائرون صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان اليوم، انه "وردت الكثير من الدعوات من مواطنين عراقيين العاملين سابقا في وزارة الدفاع الكويتية قبل عام ١٩٩١ وبعد تسريحهم وعودتهم الى العراق لم يتم صرف مستحقاتهم اسوة بأقرانهم في الوزارة".

وطالب السليطي "وزارة الخارجية والحكومة مفاتحة الكويت للدفاع عن حقوق هؤلاء وفقا للدستور بصفتهم مواطنين عراقيين وصرف رواتبهم ومستحقاتهم وهم بالآلاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يوصي الحكومة الاتحادية بمفاتحة الكويت لصرف مستحقات عسكريين عراقيين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يوصي الحكومة الاتحادية بمفاتحة الكويت لصرف مستحقات عسكريين عراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).