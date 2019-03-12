خبير أمني: واشنطن تخطط لإدخال خمسة آلاف داعشي من سوريا إلى العراق

2019/03/12 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..حذر الخبير الأمني صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، من مخطط تقوده الولايات المتحدة لإدخال (5000) داعشي من سوريا إلى الأراضي العراقية، ومن ثم تنفيذ عملية لتسريبهم من السجون لإعادة الفوضى إلى البلاد.وقال العكيلي في تصريح، أن “تسليم قوات سوريا الديمقراطية، مجاميع داعشية إلى الحكومة العراقية جاء بسبب وجود نية أمريكية مبيتة ضد البلاد، خاص […]

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