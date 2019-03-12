الحلبوسي يبحث مع هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك اشكالية تقاطع الصلاحيات

2019/03/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي ومدير عام الهيئة العامة للجمارك منذر أسد، سبل حل إشكالية تقاطع الصلاحيات وتداخل الاختصاصات بين الهيئة والدوائر الرئيسية.

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