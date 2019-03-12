وزير التخطيط يبحث مع السفير الأردني تفعيل الاتفاقيات المشتركة

2019/03/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء،مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق الدكتور منتصر الزعبي والوفد المرافق له، العلاقات المشتركة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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