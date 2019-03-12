شاهد.. السوداني لآفاق : هناك ضرورة للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة

2019/03/12 | 15:46

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اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني عن اسفه لعدم

تضمين جدول اعمال الجلسة النيابية اكمال التصويت على الكابينة

الوزارية رغم التفاهمات المعلنة بين الكتل السياسية ، واشار السوداني

في تصريح خاص لآفاق الى ان جدول الاعمال تضمن مناقشة بعض القوانين

المهمة.

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