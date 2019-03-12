2019/03/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بابل افرج القضاء، الثلاثاء، عن مدير عام صحة محافظة بابل، بعد يومين من التوقيف بتهم تتعلق بهدر المال العام.وقال مصدر أمني في بابل لـ”ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، إن “محكمة جنح الحلة أفرجت عن مدير عام صحة بابل نورس الكسبي الذي تم توقيفه قبل يومين للتحقيق معه بتهم تتعلق بهدر المال العام”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد مرور يومين على اعتقاله..



القضاء يفرج عن مدير عام صحة بابل NAS | موقع ناس الرسمي.

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