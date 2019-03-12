2019/03/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر موقع “معهد الشرق الأوسط”، تقريراً يتحدث عن كواليس زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، فيما أشار التقرير إلى أنّها تأتي في ظل المفاوضات العراقية الحكومية الراهنة و”شد الحبال” الجاري حالياً بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، على خلفية اسم وزير الداخلية العراقي الجديد.وذكر التقرير، تابعه “ناس”، اليوم (12 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يتحدث عن كواليس زيارة روحاني إلى العراق: سليماني يتحرّك “سراً” لحسم وزارة الداخلية NAS | موقع ناس الرسمي.

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