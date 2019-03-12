نائب: واشنطن تساوم السنة بإعادة البعثيين والدواعش مقابل عدم التصويت على إخراج قواتها

2019/03/12 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين النائب عن تحالف البناء كريم المحمداوي، الثلاثاء، أن أمريكا تساوم الكتل السنية بإعادة البعثيين وقادة داعش مقابل رفض التصويت على مسودة إخراج القوات الأجنبية.وقال المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن بدأت تتحرك نحو الكتل السنية والكردية لإفشال قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد”، لافتا إلى إن “أمريكا تستغل […]

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