هزة أرضية تضرب خانقين شمال شرق ديالى

2019/03/12 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لـ"الغدير"، ان "هزة ارضية استمرت لثواني ضربت قضاء خانقين والمناطق المحيطة بها شمال شرقي ديالى".واضاف ان "الهزة لم تخلف اي اضرار بشرية ومادية".انتهى...س ح

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