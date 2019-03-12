مجلس البصرة: قيادتي العمليات والشرطة

2019/03/12 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، قيادتي عمليات البصرة والشرطة بالتلكؤ في اداء مهامهم الأمنية بالتعامل مع الدكات والنزاعات العشائرية، داعيا الحكومة الاتحادية الى تشكيل

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