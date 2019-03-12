2019/03/12 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الألماني توماس توخل، أنه يريد “البقاء طويلا” مع باريس سان جرمان، متصدر وبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد 5 أيام من خروج فريق العاصمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الخروج من دوري الابطال.. توخل يريد “البقاء طويلا” مع سان جرمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الخروج من دوري الابطال.. توخل يريد “البقاء طويلا” مع سان جرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).