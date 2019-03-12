بالصورة..اخلاء سبيل مدير عام صحة بابل

2019/03/12 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بابل أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، باخلاء سبيل مدير عام صحة بابل بعد توقيفه من قبل هيئة النزاهة لاتهامات بقضايا فساد قبل يومين.

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