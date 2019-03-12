موظف في اقليم كوردستان يعيد 17 مليون دينار الى بنك صرفها له بالخطأ

2019/03/12 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعاد موظف في المديرية العامة لتربية دهوك 17 مليون دينار عراقي الى بنك المحافظة بعد ان تسلم راتبه ليجد هذا المبلغ المعاد زيادة فيه.

وقالت المديرية في بيان ان موظف في ملاكها يدعى "هفال حسن صالح" تسلم 17 مبلغا قدره 17 مليون دينار عراقي زيادة فوق راتبه".

واضاف البيان انه لما يتمتع به هذا الموظف من نزاهة خاطب بنك دهوك واعاد المبلغ الزاد له.

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