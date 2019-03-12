القوات الامنية تعثر على طفلة “رضيعة” بقضاء قلعة سكر

2019/03/12 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس؛ عثرت القوات الامنية على طفلة “رضيعة” مرمية في احدى شوارع قضاء قلعة سكر في محافظة ذي قار.

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