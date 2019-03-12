هواوي في ورطة بعد “فضيحة الصورة”

2019/03/12 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نبه خبراء تقنيون، إلى أن شركة “هواوي” الصينية، قامت بحملة ترويجية وصفوها بأنها “مزيفة ومضللة” في الآونة الأخيرة حين ادعت أن صورا ذات جودة عالية تم التقاطها بهاتف “P30 Pro” المرتقب في الأسواق.وبحسب ما نقله موقع “ذا فيرج” فإن الصور التي تدعي الشركة الصينية أنها من عدسة الهاتف، جرى التقاطها في الواقع عن […]

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