2019/03/12 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية”، الثلاثاء، مقتل 38 مسلحا من تنظيم “داعش” في هجوم ضد آخر جيب للتنظيم بشرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة.وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي للقوات على “تويتر قائلا :” إن 3 من مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” لقوا مصرعهم وأُصيب 10 آخرون.وأوضح المتحدث أن حملة قواته المدعومة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 38 عنصرًا من داعش في الباغوز السورية NAS | موقع ناس الرسمي.

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