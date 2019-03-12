2019/03/12 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية التركي العلاقات بين البلدين.وذكر المكتب الاعلامي للفياض في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (12 اذار 2019)، ان “مستشار الأمن الوطني فالح الفياض استقبل في مكتبه اليوم ببغداد نائب وزير الخارجية التركي سادات اونال، وتباحثا العلاقات الثنائية”.واضاف انه “كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض يبحث مع نائب وزير الخارجية التركي ملف مكافحة الإرهاب NAS | موقع ناس الرسمي.

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