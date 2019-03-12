خط السكك الحديد الجنوبي معرض بحث شركة تركية

2019/03/12 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}بحثت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ، الثلاثاء ، مع شركة Savronik التركية انشاء ومد خطوط السكك والاتصالات.

وقال مدير عام الشركة طالب جواد كاظم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "تم تقديم شرحا موجزا عن اهم الخطط والمشاريع المستقبلية للشركة ورغبة السكك بالنهوض في تطوير الخطوط والمشاريع المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية في نقل البضائع والمسافرين".وأضاف كاظم "جرى التباحث عن كيفية إمكانية تصليح ورفع كفاءة الخط الجنوبي الحالي من بغداد الى البصرة .من جانبها ابدت الشركة التركية رغبتها بدراسة امكانية تنفيذ ومعالجة خط السكة الجنوبي حسب المواصفات العالمية والاطلاع والكشف الموقعي عليه بواسطة ماكنة فحص الخط لتقديم دراسة فنية وهندسية وأهم اساليب وطرق المعالجة لهذا الخط الحيوي الذي يؤدي خدمة لنقل البضائع والمسافرين".انتهى

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