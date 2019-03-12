كاتانيتش يعلن قائمة العراق الرسمية لبطولة الصداقة في البصر

2019/03/12 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن مدرب منتخب العراق الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني التي ستشارك في بطولة الصداقة الدولية الثانية، والتي ستحتضنها محافظة البصرة خلال الشهر الحالي في العشرين من الشهر الجاري .

وضمت قائمة كاتانيتش 23 لاعبا، هم: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، وللدفاع سامح سعيد وعلاء مهاوي وريبين سولاقا واحمد ابراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وحسام كاظم وضرغام اسماعيل، وللوسط احمد ياسين وهمام طارق وصفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي وبشار رسن وجستن ميرام وجيلوان حمد وكرار نبيل، وللهجوم مهند علي وعلاء عباس وايمن حسين.

يشار الى ان منتخب العراق سيتجمع في محافظة البصرة يوم الاحد المقبل الموافق للسابع عشر من هذا الشهر، ومن المؤمل ان يصل المنتخب السوري يوم السبت المقبل، فيما يصل المنتخب الاردني، يوم الثلاثاء بعد المقبل الموافق للسابع عشر من الشهر ذاته.

يذكر ان العراق سيلاقي نظيره السوري في افتتاح البطولة في العشرين من الشهر الجاري، على ان تجري في الثالث والعشرين منه مباراة الاردن وسوريا، وتختتم البطولة بمباراة العراق والاردن التي ستجري في السادس والعشرين منه.



(النهاية)

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