2019/03/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، الى تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نلفت عناية المواطنين الكرام إلى قيام الجهد الهندسي في الفرقة السادسة بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في منطقة البوعبيد ضمن قاطع ابي غريب غربي بغداد، لذا نسترعي الانتباه حال سماع دوي الانفجار”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنوه الى تفجير غربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنوه الى تفجير غربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).