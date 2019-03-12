نائب: الحوارات مستمرة بشأن ما تبقى من الكابينة الوزارية وحسمها قريبا

2019/03/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير/خاصوقال فهمي في تصريح "للغدير" إن الحوارات بين كتلتي الفتح وسائرون مازالت مستمرة ،"مبينا ان هناك "، بعض العقد في مسألة اختيار الوزراء لكن عملية تفكيك العقد جارية وتسير بشكل جيد".وأضاف فهمي إن " الكتل السياسية بدأت تدرك خطورة أمر الكابينة الوزارية "، مرجحا "، حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة ".انتهى .م ك

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