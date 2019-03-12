التخطيط تعتزم استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة

2019/03/12 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، الثلاثاء، خلال لقائه وفد من الحكومة المحلية لقضاء الضلوعية سعي الوزارة نحو توحيد الجهود المحلية والدولية لاستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، وتنفيذ المزيد من مشاريع إعادة الاستقرار والأعمار في المناطق المحررة.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، […]

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