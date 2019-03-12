المعهد القضائي يحدد مواده لامتحان الكفاءة

2019/03/12 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أقر مجلس المعهد القضائي في جلسته الخامسة من العام الحالي نشر المواد الامتحانية لأمتحان الكفاءة القانوني للدورة (42) منه.

وأفاد بيان للمعهد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن “المعهد القضائي أعلن المواد الامتحانية للطلبة المتقدمين للدورة (42) ، لافتا أن “المواد هي قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية”.

يذكر أن المواد تم تحديدها استنادا لأحكام المادة السابعة /أولا/ و من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المعدل.

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