ايران.. زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب كرمنشاه

2019/03/12 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي ايران عصر اليوم الثلاثاء.وأفادت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران،

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