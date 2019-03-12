الموانئ: السفير الفرنسي يؤكد رغبة بلاده بالاستثمار في الموانئ العراقية

2019/03/12 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير ، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في الاستثمار بالموانئ العراقية وجديتها في تنفيذ مشاريع مهمة.وذكر بيان للموانئ تلقت

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