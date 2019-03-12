توزيع ورود على انغام الموسيقى الموصلية في ازقة بحزاني و بعشيقة

2019/03/12 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ـ نصر حاجي اقامت منظمة جسر إلى (UPP) و ضمن مشروعيها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى و سلامتك، إحتفالية بيوم المرأة العالمي تضمّن عزف وتوزيع الورود لقرى الإيزيديين والمسيحيين والشبك والمسلمين في ناحية بعشيقة.الناشطة المدنية ليديا الشيخ تحدثت ل”ايزيدي 24″ : اقمنا هذه المبادرة من اجل نشر الفرح والسرور في بلدتنا […]

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