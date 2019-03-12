2019/03/12 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وصف مساعد وكبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى صفوي، اليوم الثلاثاء، فيلق القدس الذي يقوده اللواء قاسم سليماني بأنه طليعة الثورة في الدفاع عن الشعوب الإسلامية المضطهدة والعزلاء.وهنّأ صفوي، في رسالة إلى اللواء قاسم سليماني قائد قوة القدس بمناسبة تقليده وسام ذو الفقار من قبل قائد الثورة، واصفاً جهاده وخدماته مع قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء صفوي يشيد بقوة القدس وقائدها: جهاد سليماني وخدماته تستحق التقدير alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء صفوي يشيد بقوة القدس وقائدها: جهاد سليماني وخدماته تستحق التقدير) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء صفوي يشيد بقوة القدس وقائدها: جهاد سليماني وخدماته تستحق التقدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).