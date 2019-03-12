2019/03/12 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف الصحافي الهولندي، بيتي دام ،الثلاثاء، عن إخفاقات جديدة لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية.وذكر الصحافي دام في كتابه “البحث عن العدو” انه “قابل الحارس الشخصي لمؤسس حركة طالبان الراحل الملا عمر جبار عمري، الذي ساعد الملا في الاختباء وقام بحراسته بعد إسقاط نظام طالبان”.وأمضى الكاتب سنوات في العمل الصحفي بأفغانستان وألف كتابا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحافي هولندي يكشف عن إخفاقات جديدة لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحافي هولندي يكشف عن إخفاقات جديدة لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحافي هولندي يكشف عن إخفاقات جديدة لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).