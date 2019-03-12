2019/03/12 | 16:58

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وثيقة ..



بغداد ترسل أكثر من 700 مليار دينار الى إقليم كوردستان

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وثيقة ..



بغداد ترسل أكثر من 700 مليار دينار الى إقليم كوردستان

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