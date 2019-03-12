من جهته، أكد بشير حداد نائب رئيس المجلس على ضرورة تقديم النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون مكتوبة الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية، مبينا أن اللجنة أرسلت نسخة من مشروع القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لأبداء ملاحظاتها.
وأرجأ المجلس مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة ،2012 وقانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة الى الجلسات المقبلة.
ورفعت رئاسة مجلس النواب الجلسة الى الخميس المقبل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي قراءة قانون واحد ويحدد موعد جلسته المقبلة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي قراءة قانون واحد ويحدد موعد جلسته المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).