هزتان ارضيتان تضربان مدينة عراقية وتتسببان بأضرار مادية

2019/03/12 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضربت هزتان ارضيتان؛ اليوم الثلاثاء؛ قضاء خانقين ف محافظة ديالى تسببتا باضرار مادية في المحلات والمباني التجارية.وذكر بيان لمديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان؛ ان “هزتين ارضيتين ضربتا مدينة خانقين بشكل متتالي في الساعة 3:05 و3: 06 من مساء اليوم”؛ مشيرة الى ان “قوة الهزتين كانتا 3.9 و4.7 درجة […]

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