الإرجاء والتأجيل

2019/03/12 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حيث لاينفع الوصل منذ عقود خلت، لم تفارق العراقيين دوامة البحث عن حلول لمشاكلهم دون جدوى، حتى صار البحث عنها شغلهم الشاغل، بدل البحث عما يعينهم على مواكبة التطور الذي تعدو فيه بلدان العالم عدوا.والحديث عن مشاكل العقد ونصف العقد الماضي بات عقيما، […]

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