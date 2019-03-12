الغاء مكاتب المفتشين العمومين انهاء الصفقات و مكسب كبير للشعب !

2019/03/12 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… التصويت على تشريع قانون الغاء مكاتب المفتشين العمومين في مجلس النواب يعد مكسب كبير للشعب العراقي وضرب مافيا الفساد التي تعشعش في هذه المكاتب منذ 15 سنة ، وخير دليل هو غرق مكاتب المفتشين في وزارة الصحة ، والكهرباء ، والنفط ، والداخلية ، والدفاع ، والزراعة ، وبقية الهيئات ، […]

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