كشف موعد بدء تنفيذ إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران

2019/03/12 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد الرئيس الإيراني رئيس مؤسسة التراث الثقافي، علي أصغر مونسان، عن إلغاء رسوم التأشيرات للمواطنين الايرانيين والعراقيين.

وأشار مونسان خلال الاجتماع الثالث و الثمانين للجنة التنسيق في مجال خدمات السفر، اليوم الثلاثاء الى زيارة الرئيس روحاني الى العراق".وأضاف، ان "المسؤولين العراقيين لم يكونوا يرغبون في إلغاء التأشيرات الا ان الجانبين قررا إلغاء رسوم التأشيرات إعتباراً من العام المقبل".

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