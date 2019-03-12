البرلمان العراقي يرفع جلسته الى الخميس المقبل

2019/03/12 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلرفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلستها إلى يوم الخميس المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن "مجلس النواب أنهى بجلسته الثالثة من الفصل الثاني، برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية".وأضاف البيان، أن "مداخلات الأعضاء النواب، ركزت المطالبات على اضافة فقرة بالزام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية بوقت محدد، وتفعيل نظام الجباية والدفع الالكترونية، واعتماد نظام محاسبة جديد بوضع معايير حسابية حديثة، اضافة الى المطالبة بتعديل نسبة الاحتياطي في قانون الموازنة بتقليلها، واعادة النظر بفقرة منح وزير المالية صلاحيات واسعة في القانون، واستحصال موافقة مجلس النواب ببعض المواد".من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس بشير الحداد، على "ضرورة تقديم النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون مكتوبة الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية"، مبينا أن "اللجنة أرسلت نسخة من مشروع القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لأبداء ملاحظاتها".واشار البيان الى ان " المجلس أرجأ مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة ،2012 وقانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة الى الجلسات المقبلة، بعد رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 14 آذار الجاري".

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