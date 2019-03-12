بالصورة .. روحاني يصل كربلاء

2019/03/12 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء، الى محافظة كربلاء.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان الرئيس الايراني حسن روحاني وصل قبل قليل الى محافظة كربلاء.

واضاف المراسل ان عددا من مسؤولي المحافظة بينهم المحافظ عقيل الطريحي استقبلوا الرئيس الايراني.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين.

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