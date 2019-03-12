المسعودي : العراق يسدد تسعة مليارات دولار سنويا فوائد لديونه الخارجية

2019/03/12 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسدد سنويا تسعة مليارات دولار كفوائد لديونها الخارجية، فيما عزا ارتفاع الديون الى الفساد الكبير في البلاد.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الفساد الإداري والمالي تسبب بارتفاع حجم الديون الخارجية للبلاد إلى مستويات كبيرة لم يتم السيطرة عليها”، […]

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