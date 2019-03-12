وفدُ الاتّحاد الأوربيّ يُبدي سعادته وتثمينه لما وجده من مقتنياتٍ متحفيّة في متحف الكفيل 

2019/03/12 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى أبدى وفدُ الاتّحاد الأوربيّ من برنامج (WALADU) لما شاهده من مقتنيات للنفائس والمخطوطات ضمها متحف الكفيل التابع للعتبة العباسية المقدسة.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة الكفيل :" ان وفدُ الاتّحاد الأوربيّ من برنامج (WALADU) وهو برنامجٌ للمتخصّصين بالآثار والتاريخ القديم أبدى سعادته لما شاهده من مقتنياتٍ متحفيّة ضمّها متحفُ الكفيل للنفائس والمخطوطات، فضلاً عن تثمينه لما يُبذل من جهدٍ كبير يرتقي للحرفيّة في التعامل مع هذه التحف الفنّية، سواءً في طرق العرض أو الإدامة وغيرها من الأمور التي تساعد على المحافظة عليها.

وأضاف :" جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الوفد الذي ترأّسته البروفسور سيكدم مينير (CIGDEM MANER) من جامعة بولينا الإيطاليّة وجامعة كوتش في إسطنبول التركيّة، حيث أجرى جولةً مطوّلة رافقه فيها رئيسُ قسم المتحف الأستاذ صادق لازم وشملت مخزن المتحف، وقد استمع الوفد لشرحٍ موجز عن آليّة العمل وطرق الخزن المتّبعة، وكذلك شملت الزيارة قاعة عرض المتحف واستمع كذلك لشرحٍ عن هذه المقتنيات المتحفيّة التي يضمّها والطرق والآليات الفنّية المتّبعة في عرضها، مع إعطاء نبذة عن كلّ واحدة منها وتاريخها.

وتابع :" في ختام الجولة عبّرت سيكدم مينير (CIGDEM MANER) عن سعادتها برؤية هذا المنجز المتحفيّ الكبير، قائلةً: "إنّه يعتبر من المتاحف الأنيقة"، مبيّنةً: "نقدّم لكم التهاني لهذا المتحف العالميّ، وإنّها للحظةٌ عظيمة لرؤية هذه المعروضات الثمينة".

وأشار الى :" ان الوفد التقى بعدها بسماحة المتولّي الشرعيّ للعتبة المقدّسة السيد أحمد الصافي (دام عزّه)، ليتمّ طرح عدّة مقترحات تشمل الخبرات العمليّة والعلميّة في زيارة الطلبة لمتحف الكفيل.

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